Eşek Adası, Huzurlu Bir Kaçış Noktası

Ege Denizi’nin masmavi sularında parlayan Eşek Adası, doğaseverler ve sakinlik arayan gezginler için gerçek bir cennet. Türkiye kıyılarına yalnızca birkaç deniz mili uzaklıkta olmasına rağmen, hâlâ birçok kişi için keşfedilmemiş bir yer. Adanın her geçen yıl daha fazla turistin ilgisini çekmesi dikkat çekiyor. Adını adada dolaşan yaban eşeklerinden alan bu küçük ada, kalabalık tatil beldelerinden uzaklaşmak isteyenler için huzurlu bir kaçış sunuyor. Elektriğin güneş enerjisi panelleriyle sağlandığı ve doğal yapının büyük oranda korunduğu Eşek Adası, teknolojiden uzaklaşıp doğayla yeniden bağlanmayı mümkün kılıyor.

DOĞAL GÜZELLİKLERİ İLE ÇEKİM MERKEZİ! Eşek Adası’nın en dikkat çekici özelliği, bakir koyları, berrak denizi ve balıkçı köylerini andıran sade atmosferi. Ziyaretçiler burada denize girebilir, doğa yürüyüşleri yapabilir ve taze deniz ürünleri sunan küçük yerel lokantalarda keyifli bir mola verebilir. Ayrıca ada, fotoğraf meraklıları için de eşsiz manzaralar sunuyor.

HUZUR ARAYANLARIN GİZLİ KAÇIŞ NOKTASI! Giderek artan ilgiye rağmen, Eşek Adası’nın büyük turizm akımlarıyla karşılaşmaması bu destinasyonu huzur arayan gezginler için ideal bir yer haline getiriyor. Ege’nin ortasında, sessizliğin ve sadeliğin en güzel halini sunan Eşek Adası, keşfedilmeyi bekleyen bir tatil durağı.

EŞEK ADASI’NA ULAŞIM YOLLARI

1. **Didim veya Kuşadası’ndan Tekne Turları**: Yaz döneminde Didim, Kuşadası ve zaman zaman Bodrum’dan günübirlik tekne turları düzenleniyor. Bu turlar genellikle sabah saatlerinde hareket ediyor, ada da birkaç saatlik bir mola vererek aynı gün dönüş sağlanıyor. Ziyaret için pasaport ve Schengen vizesi gerektiriyor çünkü ada Yunanistan sınırları içinde.

2. **Yunan Adaları Üzerinden Geçiş**: Samos veya Patmos gibi diğer Yunan adalarına ulaştıktan sonra, yerel feribotlarla Agathonisi’ye geçmek mümkün. Bu yöntem daha çok Yunan adalarını gezen turistler için uygun oluyor.

3. **Özel Tekne veya Yat**: Türkiye’den kendi teknesi ile çıkanlar için ada popüler bir destinasyon. Ancak gümrük işlemleri için Türkiye’de çıkış, Yunanistan’da giriş yapmaları zorunludur. Tekneyle gelenlerin Yunan kıyı güvenlik kurallarına uyması da gereklidir.