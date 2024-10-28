Eşek Almaya Giden Adam Ölü Bulundu

10 GÜN ÖNCE KAYBOLAN İSIMDE DRAMATİK GELİŞME

Karabük’ün Safranbolu ilçesinden 10 gün önce Bartın’ın Ulus ilçesine eşek satın almaya giden Yaşar Dursun’un kaybolduğu bilgisi ortaya çıktı. Dursun, köye sekiz kilometre mesafedeki Ova Çayı kenarında ve ölü olarak bulundu. Savcılık incelemesinin ardından Yaşar Dursun’un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Safranbolu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

EŞİ VE MUHTARININ BEYANLARI ARAMA ÇALIŞMALARINI BAŞLATTI

Evli ve beş çocuk babası olan Dursun, 18 Ekim günü ailesine Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Ulupınar köyüne eşek almak için gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Dursun’un olmadığı dönemde köy muhtarı Seyfi Altıok, su arızası nedeniyle gittiği evde, eşi Hanife Dursun’a eşinin nerede olduğunu sordu. Bu konuşma sonrası Dursun’un kaybolduğu anlaşılınca muhtar jandarmaya ihbarda bulundu. Jandarma, AFAD, NAK ve İHH ekiplerinden oluşan 54 personel, 12 araç, 2 dron ve 2 iz takip köpeği ile arama çalışmaları başlattı. Yapılan arama faaliyetlerinde, köye 5 kilometre mesafedeki ormanda bir ölü eşek bulundu. Eşeğin, Dursun’un satın alıp geri dönmeye çalıştığı eşek olduğu düşünülüyor ve bu durum, Dursun’un kaybolması ile bağlantılı olabiliyor.

ARANAN KİŞİYE ULAŞILAMADI

Havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına ara verilmesine rağmen, sabah saatlerinde ekipler yeniden sahaya çıktı. Safranbolu Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ölü eşeğin bulunduğu alanda otopsi yaparak, ölüm nedenini belirlemek için numuneler aldı. Muhtar Seyfi Altıok, “Yaşar Amca’nın eşi Hanife Teyze, eşinin Ulupınar’a eşek almaya gittiğini söyledi. O gün yağmur vardı ve bir daha geri dönmedi” dedi. Dursun’un cansız bedenine ulaşıldığı için arama çalışmaları ekiplerle devam ediyor.