“Esenyurt’a Kayyum Ataması Yapıldı”

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMA AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in görevden uzaklaştırıldığını duyuruyor. Açıklamada, Ahmet Özer’in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy’un İstanbul Valiliği tarafından Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği bilgisi veriliyor.

YENİ GOREV DEĞİŞİKLİĞİ

Can Aksoy’un yeni görevdeki sorumlulukları, Esenyurt’taki belediye hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi için önem arz ediyor. Bu değişiklik, yerel yönetimdeki istikrarı sağlamak için atılan adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.