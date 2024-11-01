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Esenyurt Başkanı’nın Tutuklanmasına Açıklama Yapıldı

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İÇİŞLERİ BAKANINDAN AÇIKLAMA

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması üzerine açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Yerlikaya, “Şehrin emini terör yandaşı olamaz” ifadelerini kullandı.

BAKAN YERLİKAYA’NIN VURGUSU

Bakan Yerlikaya, yerel yönetimlerin güvenilir olması gerektiğine dikkat çekerek, bu tür durumların şehirlerin huzurunu zedeleyebileceğini belirtti. Özer’in tutuklanmasının ardından kamu güvenliği açısından gerekli adımların atılacağını ifade etti.

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