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Esenyurt Belediye Başkanı Adliyeye Sevk Edildi

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İSTANBUL’DA GÖZALTINA ALMA OPERASYONU

Terör örgütü PKK/KCK üyeliği iddialarıyla bu sabah evine yapılan operasyon sonucunda gözaltına alınan CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlandıktan sonra Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

BAŞSAVCILIKTAN RESMİ AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alındığı” bilgisi verildi. Ayrıntılar geliyor…

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