Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Gözaltına Alındı**

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alınmasına dair bir açıklama yaptı. Açıklamada, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve örgüt yöneticisi Remzi Kartal ile yapılan görüşmelerin detayları öne çıktı.

AHMET ÖZER’İN PKK İLE İLİŞKİLERİ

Soruşturma kapsamında elde edilen verilere göre, PKK mensuplarından alınan ve örgütün Kuzey Irak Kandil bölgesindeki yöneticilere ulaştırılan dokümanlar arasında, Abdullah Öcalan ile İmralı adasında gerçekleştirilen bir görüşmede, şüpheli Özer’in sözde demokratik özerklik projesinde görev almasının uygun görüldüğüne dair evrak yer aldığı belirtildi.

REMZİ KARTAL İLE GÖRÜŞMELER

Ayrıca, Özer’in terör örgütüyle olan bağlantıları çerçevesinde, 694 adli işlem kaydı bulunan değişik şahıslarla birlikte özellikle kırmızı bültenle aranan Remzi Kartal ile 14 kez iletişim kurduğu tespit edildi. Özer’in terör örgütü ile sürdürülebilir bir bağ kurduğu yönünde güçlü bir suç şüphesine ulaşıldığı vurgulandı. Başsavcılığın açıklamasında, şunlar ifade edildi: “Cumhuriyet Başsavcılığımızca PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, İstanbul ili Esenyurt ilçesi Belediye Başkanı olarak görev yapmakta olan şüpheli Ahmet Özer’in… terör örgütü ile süreklilik ve yoğunluk arz eden bir biçimde organik bağ kurmak suretiyle üzerine atılı PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçunu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı anlaşılmıştır.”

CHP’DEN AÇIKLAMALAR

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya üzerinden gözaltına alınmaya tepki gösterdi ve, “Kimin terörle mücadele ettiğini kimin iktidar mücadelesi verdiğini biliyoruz” ifadelerini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise “Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer, bu sabah gözaltına alındı. Devlette görev yapmış… Türkiye, siyasilere, bilim insanlarına karşı sabah ev baskınlarının yapıldığı bir ülke olmaktan çıkmalı” dedi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de, sabah erken saatlerde gerçekleştirilen gözaltı işlemlerine ilişkin, “Bu tamamen bir operasyon” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

AHMET ÖZER HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Ahmet Özer, 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı olarak Esenyurt Belediye Başkanı olarak göreve başlamış bir isimdir. 1960 yılında Van’da doğan Özer, Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden birincilikle mezun olmuş ve sosyoloji alanında iki yüksek lisans yapmıştır. 1999’da doçent, 2023’te ise profesör unvanını kazanmıştır. Şu anda Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyeliği yapmaktadır.

ÖZER’İN ÇALIŞMALARI VE YAYINLARI

Özer, Güneydoğu Anadolu sosyolojisi üzerine önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir. “GAP ve Sosyal Değişme”, “Modernleşme ve Güneydoğu”, “Kentleşme ve Yerel Yönetimler” gibi eserleriyle toplumsal değişim ve yerel yönetim konularında önemli katkılarda bulunmuştur. Bunun yanı sıra, “Şehrivan” adlı bir romanı da bulunmaktadır.