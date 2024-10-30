Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Gözaltında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den Tepki

AHMET ÖZER GÖZALTINA ALINDI

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. Özer’in evi ve belediye binasında arama yapıldığı belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında, PKK/KCK’nın mensupları ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışma sonucunda, gözaltı kararı verildi. İletişim dinlenmesi tedbiriyle elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları, banka hesap hareketleri ve örgüt liderleriyle yoğun ilişkiler kurarak üzerine atılı suçu işlediği belirlendi. Başsavcılığın talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nden arama kararı çıkarıldı. Ahmet Özer’in gözaltına alındığı bu sabah, evi, iş yeri ve aracında aramaların devam ettiği öğrenildi.

CHP’DEN AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, iddiaların asılsız olduğunu vurguladı. Özel, “Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer, bu sabaha karşı yapılan operasyonla gözaltına alındı. Süreci yakından takip ediyorum. Yıllarca kamu ve akademide üst düzey görevlerde bulunmuş, daha altı ay önce aday olurken ilgili makamlardan temiz kağıdı almış, girdiği seçimlerde Esenyurtlu seçmenlerin büyük teveccühü ile göreve gelmiş bir bilim insanı, kanaat önderi ve siyasetçiye yapılan muamele haksız, iddialar ise temelsizdir. Bu yaşananlar son birkaç haftada yaşananlardan bağımsız değildir. Çirkin oyunu, büyük kumpası görüyoruz. Ne parçası oluruz, ne size teslim oluruz” ifadelerini kullandı.

GÖZALTININ NEDENİ

Ahmet Özer’in gözaltına alınmasının sebebi, PKK ve KCK ile bağlantılı olduğu, terör örgütü üyeliği suçunu işlediği ve yapılan teknik ile fiziki takipler sonucunda kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı bildirildi.

İDDİALAR VE BELGELER

PKK üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınan Ahmet Özer’in evinde ve Esenyurt Belediyesi’nde devam eden aramalar sırasında, İstanbul Başsavcılığı dikkat çeken iddialarda bulundu. ANKA’nın aktardığına göre, savcılık, Özer’in PKK lideri Abdullah Öcalan tarafından “demokratik özerklik projesinde görevlendirildiğini” ve bu konuyla ilgili belgelerin Kandil’e ulaştırıldığını ileri sürdü. Ayrıca, Özer’in terör örgütüyle bağlantılı kişilerle birçok telefon irtibatının bulunduğu ifade edildi.

AHMET ÖZER KİMDİR?

Ahmet Özer, 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı olarak Esenyurt Belediye Başkanı seçilmiştir. CHP’nin tanınan isimlerinden biri olarak, görevi boyunca pek çok projeye imza atmış ve Esenyurt’un yönetimini üstlenmiştir. 1960 yılında Van’da doğan Ahmet Özer, eğitimini Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde tamamlayarak birincilikle mezun olmuştur. Akademik kariyerine sosyoloji ve siyaset felsefesi alanında iki yüksek lisansla devam eden Özer, ODTÜ ve Hacettepe Üniversitesi’nde eğitim almış, 1999’da doçent, 2023 yılında ise profesör unvanını kazanmıştır. Halen Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

ÖZER’İN ÇALIŞMALARI VE YAYINLARI

Ahmet Özer, özellikle Güneydoğu Anadolu ve sosyal yapısı üzerine gerçekleştirdiği çalışmalarla tanınmaktadır. “GAP ve Sosyal Değişme”, “Modernleşme ve Güneydoğu”, “Kentleşme ve Yerel Yönetimler” gibi eserleriyle toplumsal değişim, sosyolojik analizler ve yerel yönetimlerle ilgili önemli katkılarda bulunmuştur. Ayrıca, bilimsel yayınlarının yanında “Şehrivan” adlı bir roman kaleme almıştır.