Esenyurt Belediye Başkanı Gözaltına Alındı

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, “PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, PKK/KCK’nın mensuplarını ve faaliyetlerini tespit etmek amacıyla yürütülen soruşturmada Özer hakkında gözaltı kararı verdi. İletişim dinlenmesi sonucunda elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları, banka hesap hareketleri ve örgüt yöneticileriyle kurulan yoğun bağ sonucunda, üzerine atılı suçu işlediği belirlendi. Başsavcılığın talebi doğrultusunda İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden arama kararı çıkarıldı ve Özer bu sabah gözaltına alınırken, evinde, iş yerinde ve aracında aramaların devam ettiği bilgisi alındı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özer’in gözaltına alınmasının ardından partisinin grup toplantısında şu açıklamayı yaptı: “Kardeşliğe katkı sağladığı için sayın Özel’i buradan tebrik ediyorum. CHP’nin sayın özel başkanlığında doğru yerde duracağına, kardeşlik safında duracağına inanmak istiyorum. Türkiye içinde şartlar müsait hale gelmişken, bir hukuk devleti içinde PKK terör örgütünün özellikle attığı adımlardan rahatsız olan sayın Özel’e, hukuksuzluk nedir bunu da öğreneceksin.” Erdoğan, Esenyurt’taki durumu eleştirerek, “Coğrafyamız bir ateş çemberine dönüşmüşken, terör örgütü mensupları Esenyurt’u kasıp kavururken, neden rahatsız oluyorsun? Mevcut yönetime destek olacaksın. Siz rahatsız oluyorsunuz diye attığımız adımlardan geri durmayacağız. Bizim asli muhatabımız bizzat Kürt kardeşlerimizdir. Sayın Özel, benim Kürt kardeşim 40 yıldır bölücü örgüt üzerinden sahnelenen oyunu görmektedir.” şeklinde konuştu.