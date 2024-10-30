Esenyurt Belediye Başkanı Gözaltına Alındı

EŞİTLİK VE HUKUKSULUK VURGUSU

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, “PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, PKK/KCK’nın mensup ve faaliyetlerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı çıkarılan Özer’in, iletişim dinlenmesi neticesinde elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip notları, banka hesap hareketleri ve örgüt yöneticileriyle organik bağ kurarak suç işlediği belirlendi. Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden arama kararı da alındı. Özer, bu sabah gözaltına alınırken, evi, iş yeri ve aracında arama çalışmaları devam etmekte.

PARTİ İÇİ DEĞERLENDİRME

Esenyurt Belediye Başkanı’nın gözaltına alınmasının ardından partisinin grup toplantısında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kardeşliğe katkı sağladığı için Sayın Özel’i buradan tebrik ediyorum. CHP’nin Sayın Özel başkanlığında doğru yerde duracağına ve kardeşlik safında kalacağına inanmak istiyorum. Türkiye içinde şartlar müsait hale gelmişken, bir hukuk devleti içinde PKK terör örgütünün attığı adımlardan rahatsız olan Sayın Özel’e de rahatsız olma, hukuksuzluk nedir bunu da öğreneceksin” ifadelerine yer verdi. Erdoğan, Esenyurt’ta terör örgütü mensuplarının yarattığı rahatsızlığın nasıl bir sorun teşkil ettiğini sorguladı ve mevcut yönetime destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Özer’in gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamada, “Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer, bu sabaha karşı yapılan operasyonla gözaltına alındı. Süreci yakından takip ediyorum. Yıllarca kamuda ve akademide üst düzey görevlerde bulunmuş, daha 6 ay önce aday olurken ilgili makamlardan temiz kağıdı almış, girdiği seçimlerde Esenyurtlu seçmenlerin büyük teveccühü ile göreve gelmiş bir bilim adamı, kanaat önderi ve siyasetçiye yapılan muamele haksız, iddialar ise temelsizdir. Bu yaşananlar son birkaç haftada yaşananlardan bağımsız değildir. Çirkin oyunu, büyük kumpası görüyoruz. Ne parçası olur ne teslim oluruz” açıklamalarında bulundu.