Esenyurt Belediye Başkanı’na Kayyum Atandı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı, “PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını ve İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy’un Belediye Başkan Vekili olarak atandığını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ‘PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan mahkemece tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet Özer, Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır” ifadeleri yer aldı. Ayrıca, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. ve 46’ncı maddeleri kapsamında Can Aksoy’un görevlendirildiği bilgisi verildi.

CAN AKSOY HAKKINDA BİLGİLER

Ahmet Özer’in yerine Can Aksoy’un atanmasının ardından “Can Aksoy kimdir, Can Aksoy kaç yaşında, Can Aksoy nereli” gibi sorular gündeme geldi. Can Aksoy, 1983 yılı Ankara Altındağ’da doğmuştur. Aslen Kırşehirli olan Aksoy, ilk ve orta öğrenimini Ankara Keçiören’de tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde devam etti ve 2005 yılında mezun oldu. Üniversite döneminde Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetim Araştırma ve Eğitim Merkezi’nde (YAYEM) ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü’nde staj yaptı.

2006 yılında Kırşehir Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği kariyerine başladı ve Giresun, Ankara ve Kırşehir’de çeşitli stajlar tamamladı. 2007 yılında, bir yıl süreyle İngiltere’de Leicester Üniversitesi’nde dil ve mesleki eğitim aldı. Yurtdışı eğitiminin ardından T.C. İçişleri Bakanlığı 93. Dönem Kaymakamlık Kursu’nu “Üstün Başarı” ile bitirdi.

Aksoy, 2009-2011 yıllarında Sivas İli Ulaş Kaymakamlığı, 2011-2013 yıllarında Kars İli Arpaçay Kaymakamlığı, 2013-2015 yıllarında Yozgat Vali Yardımcılığı, 2015-2017 yıllarında Çanakkale Vali Yardımcılığı ve Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yaptı. Ardından 2017-2018 yıllarında Adıyaman Gölbaşı Kaymakamı, 2018-2019 yıllarında Ankara Beypazarı Kaymakamı, 2019-2023 yıllarında da Ankara Kızılcahamam Kaymakamı olarak görev aldı. En son olarak 4 Eylül 2023 tarihinde Beyoğlu Kaymakamlığı görevine atanmıştır. Can Aksoy, evli ve iki çocuk babasıdır, aynı zamanda iyi derecede İngilizce bilmektedir.