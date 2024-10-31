Esenyurt’ta CHP’den Halk Buluşması Çağrısı

ÖZGÜR ÖZEL’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) Esenyurt İlçe Başkanlığı’nda olağanüstü toplantıya çağırdı. Daha önce 1-3 Kasım tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirileceği duyurulan kampı iptal ettiklerini bildiren Özel, “Milletvekillerimizle, yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere 1-3 Kasım tarihlerinde İstanbul’da bir araya geleceğiz. Parti Meclisimizi ise 3 Kasım Pazar günü İstanbul’da toplayacağız.” dedi. MYK’nın bugünkü olağanüstü toplantısının saat 13.30’da Esenyurt CHP İlçe Başkanlığı’nda yapılacağını belirten Özel, tüm Esenyurt ve İstanbul halkını saat 16.00’da Esenyurt Belediyesi önüne davet etti.

ESENYURT’TAN TÜM İSTANBUL’A ÇAĞRI

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’e 6 ay önce temiz kağıdı verenlerin, şimdi başkanı tehdit eden iddialarla tutuklandığını ifade etti. “Kuşkusuz asıl hedef Esenyurt’taki yurttaşlarımızın iradesidir,” diyen Özel, bu duruma sert bir tepki göstereceklerini ve bu durumun önüne geçeceklerini söyledi. 1-3 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan Antalya kampının iptalinden bahseden Özel, İstanbul’da milletvekilleriyle yapılacak toplantılar hakkında bilgi verdi. Tüm Esenyurt ve İstanbul halkını yarın saat 16.00’da Esenyurt Belediyesi önüne davet etti.

İSTANBUL İL BAŞKANI’NDAN DESTEK AÇIKLAMASI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de, halkın sandıktan çıkan iradesine sahip çıktığını dile getirerek, “Saat 16.00’da Esenyurt Belediyesi önünde buluşuyoruz! İrade gaspına, hukuksuzluğa karşı adaletten ve demokrasiden taraf olan tüm İstanbulluları bekliyoruz,” ifadelerini kullandı.