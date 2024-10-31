Esenyurt’ta CHP’li Vekillere Engel Olundu!

VATANDAŞ TEPKİSİ VE CHP OTOBÜSÜNÜN ENGELLENMESİ

Esenyurt Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Can Aksoy’un göreve başlamasıyla birlikte vatandaşlardan gelen tepkiler giderek artıyor. CHP’ye ait otobüs, Esenyurt Belediyesi’nin yakınında durduruldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile milletvekillerini taşıyan otobüsün, polis barikatına takılması bölgede tansiyonun yükselmesine neden oluyor.

CHP’Lİ MİLLETVEKİLLERİ OTOBÜSTEYDİ

Bir grup CHP’li milletvekilinin bulunduğu otobüs, CHP Esenyurt İlçe binasına gitmek üzere yola çıktığında, polis ekipleri tarafından engellendi.

MAHMUT TANAL’IN MÜDAHALESİ

Otobüsün ilerlemesine izin verilmezken, CHP’li Milletvekili Mahmut Tanal’ın çabaları sonucunda otobüs yoluna devam edebildi. Esenyurt Belediyesi’ne giderken otobüs, TOMA ve zırhlı araçlarla durdurulurken, CHP’li üyeler bu duruma tepki gösterdi.

İMAMOĞLU’NDAN ÇAĞRI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediyesi önünde yaşanan arbedeyle ilgili olarak, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Esenyurt’ta millet iradesine yapılan müdahaleye, suç uydurmaya, sipariş davaya ve hukuksuz kayyum uygulamasına karşı tüm İstanbulluları saat 16.00’da Esenyurt Meydanı’na davet ediyorum. Millet iradesinin önüne kimse geçemez.” ifadelerini kullandı.

KAYYUM GÖREVE BAŞLADI

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından kayyum olarak atanan İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy’un, bugün itibarıyla göreve başladığı bildirildi. Esenyurt Belediyesi çevresinde çok sayıda polis ekibi ve TOMA, akrep araçlarının yer aldığı gözlemlendi. Beyoğlu Kaymakamlığı görevini sürdüren Can Aksoy’un, dün akşam saatlerinde önce İstanbul Vali Yardımcısı yapıldığı, ardından Esenyurt Belediyesi’ne kayyum olarak atandığı anlaşıldı.

NE OLMUŞTU?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, birkaç gün önce evine yapılan baskında gözaltına alınmıştı. Özer’in evinde ve belediye binasında arama yapıldığı, Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada ise bu takibin 10 yıldır sürdüğü belirtilmişti.