Esenyurt’ta CHP Lideri Özel Açıklama Yaptı

ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt İlçe Başkanlığı önünde yaptığı konuşmada, “İstanbullularla birlikte bu kirli oyuna karşı halkın iradesini savunacağız. İstanbul’un iradesini savunacağız. Türkiye’nin geleceğini savunacağız” ifadesini kullandı. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının Esenyurt İlçe Başkanlığında yapılacağı kararı alındı. Bu gelişme sonrası partililer, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’na yönelmeye başladı. Güvenlik önlemleri almak üzere bölgeye gelen polis, meydanda barikatlar kurdu. Partililer ile polis arasında arbede yaşandı.

BELEDİYE BAŞKANINA YAPILAN DARBENİN PROTESTOSU

Esenyurt’taki Cumhuriyet Meydanı’nda toplanılması amacıyla çağrı yapan Özgür Özel, “Dün, Esenyurt’un iradesine, burada yaşayan her iki kişiden birinin oyunu aldığı belediye başkanımız tutuklanarak ve yerine kayyum atanarak darbe yapıldı. Biz bunu protesto etmek için bu durumu milletimizle paylaşmak üzere tüm programlarımızı iptal ettik. Tüm milletvekillerimiz ve yöneticilerimizle beraber Esenyurt’tayız” dedi. MYK toplantısının gerçekleştirileceği Esenyurt İlçe Başkanlığına başkanlık edecek olan Özel, bölgedeki güvenlik önlemlerine karşı duruş sergileyerek, “Belediye başkanını tutuklayarak, Esenyurt Belediyesine el koyanlar, meydanı daraltmak için bariyerler koyarak bizim irademizi gerileteceklerini düşündüler. Ancak bu meydan, Esenyurt’un en büyük meydanı. Bizim sayımızı az göstermeye çalışanlar için saat 16.00’da toplanacağımız yer, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı olacaktır. Tüm İstanbulluları ve Esenyurtluları saat 16.00’da bu meydana bekliyoruz” çağrısında bulundu.

HERKESİ MİTİNGİNE DAVET ETTİ

Özgür Özel, konuşmasını sürdürerek, “Saat 16.00’da Esenyurtlularla birlikte, İstanbullularla birlikte bu kirli oyuna karşı halkın iradesini savunacağız. İstanbul’un iradesini savunacağız. Türkiye’nin geleceğini savunacağız” diyerek herkesin katılımını beklediğini belirtti.