Esenyurt’ta Gözaltına Alınan Başkan Özer

EŞİT YARGIDAN AYRILIK

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, “PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Özer hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İletişim dinlenmesi, fiziki takip tutanakları, banka hesap hareketleri ve örgüt yöneticileriyle kurduğu organik bağ sonucunda suçun işlendiği tespit edildi. Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden arama kararı da çıkarıldı. Özer, sabah saatlerinde gözaltına alındı ve evi, iş yeri ve aracı üzerinde arama işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

SİYASETTE YANSIMALAR

Esenyurt Belediye Başkanı’nın gözaltına alınmasının ardından, partisinin grup toplantısında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kardeşliğe katkı sağladığı için sayın Özel’i buradan tebrik ediyorum. CHP’nin sayın Özel başkanlığında doğru yerde duracağına kardeşlik safında duracağına inanmak istiyorum. Türkiye içinde şartlar müsait hale gelmişken, bir hukuk devleti içinde PKK terör örgütünün özellikle attığı adımlardan rahatsız olan sayın Özel’e de bundan rahatsız olma, hukuksuzluk nedir bunu da öğreneceksin” dedi. Erdoğan, “Terör örgütü mensupları Esenyurt’u kasıp kavururken bundan neden rahatsız oluyorsun. Mevcut yönetime destek olacaksın” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Özer’in gözaltına alınması sonrası yaptığı açıklamada, “Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer, bu sabaha karşı yapılan operasyonla gözaltına alındı. Süreci yakından takip ediyorum. Yıllarca kamuda ve akademide üst düzey görevlerde bulunmuş, daha 6 ay önce aday olurken ilgili makamlardan temiz kağıdı almış, girdiği seçimlerde Esenyurtlu seçmenlerin büyük teveccühü ile göreve gelmiş bir bilim adamı, kanaat önderi ve siyasetçiye yapılan muamele haksız, iddialar ise temelsizdir” şeklinde açıklamada bulundu. Özel, yaşananların son birkaç haftada meydana gelen olaylarla bağlantılı olduğunu vurgulayarak, “Çirkin oyunu, büyük kumpası görüyoruz. Ne parçası olur ne teslim oluruz” dedi.