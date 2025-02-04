Esenyurt’ta Haraç İstenen Otele Silahlı Saldırı

OLAYIN GELİŞİMİ

Olay, 12 Ocak Pazar günü Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, haraç talep edilen otelin önüne taksiyle gelen şüpheli, araçtan indikten sonra resepsiyonun bulunduğu noktaya doğru giderek peş peşe ateş açtı. Ardından yürüyerek olay yerinden kaçan şüpheli, sokak arasında tekrar taksiye binerek kayıplara karıştı.

POLİSİN ÇALIŞMALARI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otel ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 61 ayrı kameradan 572 saatlik kayıt izlenerek kimliği belirlenen şüpheli Aziz Lafı, Mersin’de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Lafı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İKİNCİ SALDIRI GİRİŞİMİ

15 Ocak Çarşamba günü yine otelin önüne yürüyerek gelen şüpheli, kapı ve pencerelere peş peşe ateş açarak olay yerinden kaçtı. İhbar sonrası saldırıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin taksiye binerek Kartal’a gittiğini tespit etti ve takibi sürdürdü. 72 ayrı kameradan 610 saatlik kayıt inceleyen ekipler, “Bürus A.” ismini belirlediği şüpheliyi Beylikdüzü’nde yakaladı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.