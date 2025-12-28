Esenyurt’ta Servis Minibüsü Şarampole Yuvarlandı

Esenyurt’ta meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri gün yüzüne çıktı. Kontrolden çıkan servis minibüsünün şarampole yuvarlanarak 5 kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 kişinin yaralanmasına neden olduğu bildiriliyor.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ AÇIKLANDI

Kaza, Esenyurt’ta saat 17.10 civarında gerçekleşti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği servis minibüsü, şarampole yuvarlandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, devrilen minibüsün şarampole doğru sürüklendiği anlar görülebiliyor.

TEHLİKELİ ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Görüntüler, kazanın nasıl meydana geldiğini ve aracın kontrolünü kaybettikten sonra şarampole yuvarlanma sürecini net bir şekilde gözler önüne seriyor.