Esenyurt’ta Servis Minibüsü Şarampole Yuvarlandı

esenyurt-ta-servis-minibusu-sarampole-yuvarlandi

Esenyurt’ta meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri gün yüzüne çıktı. Kontrolden çıkan servis minibüsünün şarampole yuvarlanarak 5 kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 kişinin yaralanmasına neden olduğu bildiriliyor.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ AÇIKLANDI

Kaza, Esenyurt’ta saat 17.10 civarında gerçekleşti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği servis minibüsü, şarampole yuvarlandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, devrilen minibüsün şarampole doğru sürüklendiği anlar görülebiliyor.

TEHLİKELİ ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Görüntüler, kazanın nasıl meydana geldiğini ve aracın kontrolünü kaybettikten sonra şarampole yuvarlanma sürecini net bir şekilde gözler önüne seriyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

2026 Yılında Plastik Poşet Ücreti 1 Lira Olacak

Plastik poşet ücretleri, 2026'dan itibaren 1 lira olarak belirlendi. Çevre ve iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir adım atıldı.
Gündem

Kar Ve Tipi Nedeniyle Doğu Anadolu’da Ulaşım Aksadı

Ülke genelinde soğuk hava ve kar yağışı, şehirlerde yaşamı aksattı. Kars, Ağrı, Iğdır ve Van gibi yerlerde vatandaşlar zorluklar yaşadı. Kar manzaraları dikkat çekiyor.
Gündem

Kuvvetli Kar Yağışı Ve Rüzgar Uyarısı Geldi

Soğuk hava ve kar yağışı Türkiye genelinde devam edecek. Meteoroloji, 10 il için kar yağışı uyarısı yaptı. Ayrıntılar ise günlük hava tahmin raporunda yer aldı.
Gündem

İstanbul’da Alkollü Sürücünün Dehşet Verici Kazası

Sultanbeyli'de alkollü sürücünün neden olduğu trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Gündem

Silah Ve Uyuşturucu Ticareti Yapan 16 Şüpheli Yakalandı

Ankara'da düzenlenen operasyonda silah ve uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne yönelik 16 kişi gözaltına alındı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.