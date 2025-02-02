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Esenyurt’taki AVM Depo Yangınına Müdahale

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ALANDAKİ YANGINDA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Esenyurt Güzelyurt Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinin depo kısmında bilinmeyen bir sebep kaynaklı yangın meydana geldi. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, itfaiye ekipleri hızla olay yerine ulaştı ve yangına müdahale etmeye başladı.

YANGIN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Yangının gelişimi ve söndürme çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin yer aldığı alanda yapılan müdahalelerin sonuçları hakkında ayrıntılar bekleniyor. Durumla ilgili güncel bilgilere ulaşmak için takipte kalın.

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