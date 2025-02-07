ESET, 2024’ün En İyi Güvenlik Ürünü

GÜVENLİK ÜRÜNLERİ TESTİ

AV-Comparatives, 2024 yılı boyunca Windows işletim sistemi için 16 tüketici güvenlik ürününü, gerçek dünyadaki internet tehditlerine karşı koruma, son zararlı programları tespit etme, gelişmiş hedefli saldırılara karşı savunma ve bilgisayarı yavaşlatmadan koruma sağlama yetenekleri açısından kapsamlı testlere tabi tuttu. Yıl boyunca gerçekleştirilen yedi testin tümünde ESET HOME Security Essential, en yüksek Advanced+ ödülünü alarak en iyi performansı gösteren ürün oldu.

KULLANICI DOSTU TASARIM

İnceleme ekibi, ESET HOME Security Essential’ın kullanıcılar için tasarlanan temiz ve sezgisel arayüzünü beğendi. Ayrıca, uzman kullanıcıların yararlanabileceği kapsamlı özelleştirme ve tarama seçenekleri de dikkate alındı. Rapor, çoğu satıcının otomatik yenilemeyi zorunlu kılmasına rağmen, ESET’in kullanıcılarına bu konuda bir dayatma getirmediğinin altını çizerek övgü aldı. Ayrıca, bu güvenlik ürününün iyi tasarlanmış ve kullanımının kolay olduğuna dikkat çekildi.

ESET’İN PERFORMANSI VE TANINIRLIĞI

AV-Comparatives’in kurucusu ve CEO’su Andreas Clementi, ESET’in 2024 testlerindeki performansının sürekli güçlü olduğunu belirtti. Clementi, “Ödüller, ürünün kötü amaçlı yazılım koruması, kullanılabilirlik ve sistem performansındaki güvenilirliğini yansıtıyor. ESET HOME Security Essential, sisteme önemli bir yük getirmeden etkili bir güvenlik sağlayarak birçok kullanıcının takdir edeceği dengeli bir yaklaşım sergiledi” dedi.

MÜŞTERİ ODAKLI YAKLAŞIM

ESET Tüketici ve IoT Segmenti Başkan Yardımcısı Viktória Ivanová, AV-Comparatives tarafından 2024 Yılın Ürünü ödülüne layık görülmekten onur duyduklarını ifade etti. Ivanová, “Bu ödül, müşterilerimizin dijital yaşamlarını cihaz performanslarından ödün vermeden koruyan yüksek performanslı, teknolojik olarak gelişmiş güvenlik çözümleri sunma konusundaki kararlılığımızın bir kanıtı. Kullanıcılarımızın gerçek hayattaki siber güvenlik ve gizlilik ihtiyaçlarını karşılamak için ürünlerimizi yenilemeye ve geliştirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu. ESET HOME Security for Windows, temel antivirüs özelliklerinin ötesine geçen çok katmanlı teknolojilerle düşük sistem etkisiyle yüksek performanslı koruma sunmak üzere tasarlandı.