Esila Ayık’a Ceza Belirlendi! Gözaltına Alındı

İDDİANAMEYİ HAZIRLAYAN SAVCILIK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyon sonrası yapılan eylemlerde gözaltına alınıp tutuklanan kalp hastası üniversite öğrencisi Esila Ayık ile aynı eylem sırasında tutuklanan Arda Öğüşlü ve Mehmet Efe Erdoğan hakkında yürütülen soruşturma son buldu. Hazırlanan iddianamede, 8 Nisan günü Kadıköy’de gerçekleşen eyleme dair suçlamalar yer aldı.

SUÇLAMALAR VE CEZA TALEPLERİ

Başsavcılık, hazırlanan iddianamede Gençlik Dayanışma Sahnesinde Buluşuyoruz etkinliğine katılan ve gösteri sırasında dövizlerle fotoğraf çektiren şahısların adı geçmektedir. İddianamede, bu dövizlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içeren ifadelerin bulunduğu belirtildi. Üç sanık hakkında cumhurbaşkanına alenen hakaret suçlamasıyla birlikte 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Eylemin, İBB’ye yönelik operasyonlarla birlikte Saraçhane’de protesto edildiği kaydedildi.

ESİLA AYIK’IN SAVUNMASI

Marmara Cezaevi’nde bir aydan fazla süredir tutuklu bulunan üniversite öğrencisi Esila Ayık, söz konusu etkinliğe sadece fotoğraf çektirmek amacıyla katıldığını ifade etti. İddianamede yer alan savunmasında Ayık, “Alanda pankartı tanımadığım birinden aldım ve elimde tuttum. Herhangi bir kişi beni zorlamadı. O ortamda fotoğrafımın olmasını istediğim için fotoğraf çektirdim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.” dedi.

ARDA ÖĞÜŞLÜ’NÜN AÇIKLAMASI

Arda Öğüşlü ise etkinliğe konser için katıldığını anlattı. Öğüşlü, “Yağız olarak hatırladığım kişi elime pankartı verdi. Ben de havaya kaldırarak tuttum, suç teşkil ettiğini bilmiyordum. Arkadaşlarımın ısrar etmesi üzerine gittim. Yüzüme taktığım baffi (maske şeklindeki bez parçası) havanın soğuk olması nedeniyle taktım.” şeklinde konuştu. Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi, iddianamenin kabulüyle birlikte üç şüphelinin yargılanmasına başlayacak.