Esila Ayık Tahliye Edildi! Diğerleri De Tahliye Edildi

GÖZALTINA ALINAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TAHLİYE EDİLDİ

Kadıköy’de Ekrem İmamoğlu’nun olası tutuklanmasını protesto eden bir etkinlik sırasında gözaltına alınan üniversite öğrencisi Esila Ayık, Arda Öğüşlü ve Mehmet Efe Erdoğan, tahliye edildi. Gözaltına alınan bu öğrencilerin serbest kalması, olayın ardından yaşanan gelişmelerle birlikte dikkat çekti.

EYLEMLERİN ARTAN ETKİSİ

Bu olay, gençler arasında sosyal ve siyasi hareketliliği artıran bir durum oluşturuyor. Üniversite öğrencilerinin tutuklanması, protestoların ve eylemlerin toplumda yarattığı etkileri bir kez daha gözler önüne seriyor. Öğrenciler, kendi fikirlerini ifade etme hakkını savunmaya devam ediyor.