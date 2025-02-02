Esin Aydıngöz: Büyük Sürprizlerle Karşılaştım

AYDIN GÖZÜNÜ KAZANDIRAN BAŞARILAR

Aydıngöz, Berklee College of Music’teki eğitimini tamamladıktan hemen sonra birçok büyük başarı elde ettiğini belirtiyor. Özellikle şöyle ifade ediyor: “Hayallerimin bir kısmının ötesinde, bir kısmının gerisindeyim ama ikisi birbirini dengeliyor. Mezuniyetimin ardından Grammy’e aday olacağımı, Tim Burton’ın projesinde yer alacağımı ya da Disney’de orkestra şefi olarak çalışacağımı tahmin etmezdim. Bunlar hayatın güzel sürprizleri oldu.”

GELECEK HEDEFLERİ

Aydıngöz, hayallerinin yalnızca bunlarla sınırlı olmadığını da ekliyor. “Hâlâ hayallerim var, tüm dünyada sevilen bir animasyonun müziklerinin bana ait olmasını istiyorum,” diyerek hedeflerini net bir şekilde ortaya koyuyor.

Bu başarıları ve gelecekteki hedefleri, müzik alanındaki potansiyelini ve tutkusunu gösteriyor. Aydıngöz’ün hikayesi, müziği ve sanatı bir araya getirirken, genç sanatçılara ilham verecek bir örnek niteliği taşıyor.