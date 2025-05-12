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Esin Gündoğdu 72 Kilo Verdi! Gündem Oldu

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SON FİZİKSEL DEĞİŞİMİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

‘Kocan Kadar Konuş’, ‘Recep İvedik 2’, ‘Aşk Yeniden’, ‘Yeni Gelin’, ‘Hayat Bazen Tatlıdır’ ve ‘Tozkoparan İskender’ gibi birçok popüler yapımda rol alan Esin Gündoğdu, yaşadığı büyük fiziksel değişimle gündemde kalmayı sürdürüyor.

YENİ GÖRÜNÜMÜ HAYRANLARINI ŞAŞIRTTI

Sosyal medya üzerinden sık sık paylaşımlar yaparak hayranlarıyla iletişim halinde olan başarılı oyuncu, en son yayınladığı fotoğrafla hem takipçilerini şaşırttı hem de büyüledi. Gündoğdu, yeni görünümüyle tamamen farklı birine dönüştü ve bu değişim gündem oldu.

MİDE KÜÇÜLTME AMELİYATIYLA DEĞİŞİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Kilo vermek için çeşitli yöntemler deneyen Gündoğdu, sonunda mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdi. Bu sürecin kolay olmadığını belirten oyuncu, sonunda sağlıklı ve mutlu bir hayat sürmeye başladığını ifade etti.

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