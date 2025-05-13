Esin Gündoğdu’nun Mide Ameliyatı Sonrası Değişimi!

FİZİKSEL DEĞİŞİMİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Esin Gündoğdu, ‘Kocan Kadar Konuş’, ‘Recep İvedik 2’, ‘Aşk Yeniden’, ‘Yeni Gelin’, ‘Hayat Bazen Tatlıdır’ ve ‘Tozkoparan İskender’ gibi beğenilen pek çok projede rol almış bir oyuncu. Son zamanlarda geçirdiği büyük fiziksel değişim sayesinde gündemde kalmaya devam ediyor.

YENİ GÖRÜNÜMÜ GÖZ DOLDURUYOR

Sosyal medya hesaplarında sık sık paylaşımlar yapan Gündoğdu, en son yayınladığı fotoğrafıyla hem hayranlarını şaşırttı hem de büyüledi. Yeni görünümüyle tamamen bambaşka birine dönüşen Gündoğdu, takipçilerinin dikkatini çekti ve son haliyle gündem olduğunu kanıtladı.

MİDE AMELİYATI İLE DİĞER YÖNTEMLER

Kilo verme sürecinde daha önce farklı yöntemleri deneyen Gündoğdu, nihayetinde mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdi. Bu sürecin kolay olmadığını dile getiren oyuncu, sonunda sağlıklı ve mutlu bir yaşama kavuştuğunu ifade etti.