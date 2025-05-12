Esin Gündoğdu’nun Son Hali Gündem!

ESİN GÜNDOĞDU’NUN FİZİKSEL DEĞİŞİMİ GÜNDEMDE

Esin Gündoğdu, ‘Kocan Kadar Konuş’, ‘Recep İvedik 2’, ‘Aşk Yeniden’, ‘Yeni Gelin’, ‘Hayat Bazen Tatlıdır’ ve ‘Tozkoparan İskender’ gibi popüler projelerdeki yer alışıyla tanınıyor. Yaşadığı büyük fiziksel değişim ile gündeme gelmeye devam ediyor.

YENİ GÖRÜNÜMÜYLE ŞAŞIRTTI

Başarılı oyuncu, sosyal medya üzerinde sık sık yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle etkileşimde bulunuyor. Son olarak paylaştığı fotoğrafla hayranlarını hem şaşırttı hem de büyüledi. Gündoğdu’nun yeni görünümü sayesinde bambaşka bir hale dönüştüğü dikkat çekti.

MİDE AMELİYATI SÜRECİ

Kilo vermek için çeşitli yöntemleri deneyen Gündoğdu, nihayetinde mide küçültme ameliyatı olma kararı aldığını ifade ediyor. Ameliyat sürecinin kolay geçmediğini belirten oyuncu, bu sürecin sonunda sağlıklı ve mutlu bir yaşama kavuştuğunu dile getiriyor.