Eşini Kaçırmaya Çalışan Koca Yakaladı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Olay, Adana’nın Seyhan ilçesindeki Bahçeşehir Mahallesi’nde gerçekleşti.

BOŞANMA KARARI VE TEHDİTLER

İddiaya göre, 25 yaşındaki Selin İ., 7 yıllık evliliğinde şiddet gördüğü için 30 yaşındaki eşi Koray İ.’den boşanma kararı aldı. Koray İ., eşinin boşanma isteğine karşı çıkarak onu ölümle tehdit etti. Selin İ.’nin reddettiği barışma teklifine sinirlenen Koray İ., bir süre boşanma sürecindeki eşini takip etmeye başladı.

KORKUNÇ KAÇIRMA GİRİŞİMİ

Güpegündüz sokak ortasında Selin İ.’yi kaçırmaya çalışan Koray İ., genç kadını zorla araca bindirmeye çalıştı. Eşinin direnişi üzerine gözleri dönen koca, kaçıramayacağını anlayınca aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

POLİSİ BİLGİLENDİRME

Bu korkunç anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayın ardından Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, durumu kısa sürede değerlendirerek şüpheliyi yakaladı.