Esir Takasında 175 Asker İade Edildi

ATEŞKES İÇİN UMUT ARTMAKTA

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalarda sona yaklaşma sinyalleri gözlemleniyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Rus lider Putin ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası, bölgede olası bir ateşkes için yeni bir adım atılmış durumda. Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, bu noktada ateşkes önerisine olumlu yanıt verirken, Putin de kalıcı barışa ulaşmak için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini ifade ediyor.

ESİR TAKASI REALİZE EDİLDİ

Gelişmeler sonrasında, iki ülke arasında bir esir takası gerçekleşti. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile yapılan bu takasa dair açıklamada bulundu. Bakanlık, “19 Mart’ta, müzakere süreci sonucunda 175 Rus askeri Kiev rejiminin kontrolü altındaki topraklardan iade edildi. Buna karşılık 175 Ukrayna askerinin yanı sıra acil tıbbi yardım alması gereken 22 ağır yaralı Ukrayna askeri, iyi niyet göstergesi olarak teslim edildi.” şeklinde bilgilendirme yaptı.