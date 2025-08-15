Eski Ak Parti Milletvekili Ali Boğa Öldü

KAZA DETAYLARI

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir otomobil, Cumhuriyet Bulvarı Karaçulha mevkisinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Boğa’ya çarptı. Kazanın ardından durum hemen bildirilerek bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

VAFAT HABERİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Ali Boğa’nın kaza yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayın ardından Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli ve çeşitli siyasi parti temsilcileri, bilgi almak amacıyla olay yerine geldi. Boğa’nın cesedi, inceleme sonrasında Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SÜRÜCÜ HAKKINDA BİLGİLER

Olaydan sonra otomobilin sürücüsünün gözaltına alındığı bildirildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı ve çalışmalar devam ediyor.