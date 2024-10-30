“Eski Askerlik Fotoğrafını Paylaştı”

PEKER AÇIKALIN’DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Ünlü oyuncu Peker Açıkalın, sosyal medya platformunda 39 yıl önce çekilmiş askerlik fotoğrafını takipçileri ile paylaştı. Açıkalın, paylaşımında “Canım Atatürk, biz Foça Dağ Komando 85/1 özel eğitim ekibiyiz… Yıl 1985, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Foça sokaklarında yürüyüş yaparken, ellerinde Ay yıldızlı bayrağı sallayan halk ağlıyordu ve tabii ki bizimde gözlerimiz doluyken, yürüyüşümüzden, evlerin camları zangır zangır sallanıyordu…” ifadelerini kullandı.

UNUTULMAZ ANILAR VE GÜNÜMÜZDEKİ SAYGISIZLIKLAR

Açıkalın, duygusal anılarına ek olarak, “Tıpkı bugün sana saygısızlık yapan şerefsizler gibi…” diyerek günümüzdeki bazı olumsuzluklara da dikkat çekti. Bu açıklamalar, sosyal medyada yoğun ilgi gördü ve pek çok takipçisi tarafından paylaşıldı.