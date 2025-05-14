Dünya

Eski Başkan Jose Mujica Hayatını Kaybetti

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URUGUAY DEVLET BAŞKANI DUYURDU

Uruguay Devlet Başkanı Yamandu Orsi, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, halk arasında “Pepe” olarak bilinen Jose Mujica’nın başkent Montevideo’da hayatını kaybettiğini duyurdu. Orsi, “Yoldaşımız Pepe Mujica’nın vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Başkan, militan, lider ve önder… Seni çok özleyeceğiz sevgili ihtiyar adam. Bize verdiğin her şey ve halkına duyduğun derin sevgi için teşekkür ederiz.” şeklinde duygularını ifade etti.

SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELE EDİYORDU

Kısa bir süre önce Mujica, sağlık durumunun kötüye gittiğini bildirmişti. 2021 yılında yaptığı bir açıklamada, yemek borusunda kötü huylu bir tümör tanısı aldığını ve bu nedenle aktif siyasetten çekildiğini ifade etmişti. Son yıllarını Montevideo’nun kırsal kesiminde bulunan mütevazı çiftliğinde geçiren Mujica, 2009’da devlet başkanlığı seçimini kazanarak 2010–2015 yılları arasında Uruguay’ın devlet başkanlığı görevini yürütmüştü.

MÜTEVAZILIĞIYLA DÜNYA ÇAPINDA TANINDI

Mujica, görev süre boyunca mütevazı yaşam tarzı, alçakgönüllülüğü ve halkla iç içe olmasıyla dünya genelinde tanınmış ve saygı görmüş bir lider oldu.

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