Eski Başkanın İptali İçin Dava Açıldı

DURUŞMANIN DETAYLARI

Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve delegeler Yılmaz Özkanat, Hatip Karaaslan ile Kamile Bahar Önal, 4-5 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultay’ın iptali ve partinin yetkili kurullarının görevden alınması amacıyla dava açtı. Bu davanın ilk duruşması, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde gerçekleştirildi. Önceden ayrı mahkemelerde açılmış olan davaların birleştirilmesiyle oluşturulan dosya kapsamında, duruşmada herhangi bir esas kararı verilmedi. Mahkeme, kurultaya ilişkin yürütülen bir savcılık soruşturması sebebiyle süreci ilerleyen bir tarihe erteledi.

SAVCILIĞIN GÖZÜMÜNDE

Duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Lütfü Savaş’ın avukatı Onur Yusuf Üregen, “Bu aşamada herhangi bir karar beklenmiyordu. Çünkü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma dosyası mevcut. Henüz bu dosyada bir iddianame düzenlenmedi” dedi. Mahkeme, belirtilen savcılık dosyasının duruşma dosyasına eklenmesi için müzekkere yazılmasına karar verdi. Ayrıca, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) yapılan başvuru ile ilgili de yazı yazılmasına hükmedildi.

Avukat Üregen, 38. Olağan Kurultay’ın yanı sıra, daha önce gerçekleştirilen 21. Olağanüstü Kurultay için de iptal talebiyle yeni bir dava açmayı planladıklarını belirtti. “Muhtemelen haftaya 21. Kurultay hakkında da dava açacağız” ifadelerini kullandı.