Eski Belediye Başkanı Bahçesinde Ölü Bulundu!

VEFAT HABERİ
Ankara’nın Altındağ ilçesinde 1989-1994 yılları arasında belediye başkanlığı yapmış olan Ali Rıza Koç, Antalya’nın Gazipaşa ilçesindeki bahçesinde hayatını kaybetti.
CENAZE TÖRENİ DETAYLARI
Koç’un vefatı, CHP Altındağ İlçe Başkanlığı tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu. Açıklamada, “Geçmiş Dönem Altındağ Belediye Başkanımız Sn. Ali Rıza Koç vefat etmiştir. Merhumun cenazesi, 17 Mayıs Cumartesi günü saat 10:30’da Altındağ Belediyesi önünde düzenlenecek törenin ardından öğle namazına müteakip Meşeli Köyü’nde defnedilecektir.” ifadeleri yer aldı.
ÜZÜNTÜ VE TEPKİLER
Koç’un ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Eski belediye başkanının vefatı, siyasi camiada büyük bir üzüntüyle karşılandı.