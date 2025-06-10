Eski Çalışan Cinayeti: Eczacı Öldürüldü

Olay, Kayapınar ilçesinin Huzurevleri Mahallesi’nde bulunan 12’nci Sokak’ta saat öğlen saatlerinde gerçekleşti. İddialara göre, M.M. bir süre önce çalıştığı eczaneye dönerek, maaşını alamadığı gerekçesiyle eczane sahibi Fatih Ufuk Yıldız ile arasında bir tartışma başladı. Tartışma büyüyünce, şüpheli yanında getirdiği tabanca ile Yıldız’a ateş etti. Yıldız yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ GÖREVLENDİRİLDİ

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hemen adrese yönlendirildi. İlk müdahalenin ardından Yıldız, özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Yıldız’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Olayın ardından şüphelinin yakalanması amacıyla emniyet güçleri tarafından geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.