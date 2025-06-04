Eski Cumhurbaşkanı 11 Yıl Hapis Aldı

ATAMBAYEV HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, geçtiğimiz günlerde düzenlenen duruşmalar sonucunda 11 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Atambayev, yasa dışı arsa edinme, yasa dışı zenginleşme ve 2019’da Koy Taş köyünde yaşanan olaylarla ilgili suçlamaları kabul etmeyen bir tutum sergiledi.

MAHKEME KARARLARI AÇIKLANDI

Kırgızistan’ın Bişkek kentindeki Pervomay İlçe Mahkemesi, Atambayev’in yanı sıra diğer sanıklara yönelik de cezalar verdi. Eski Cumhurbaşkanlığı İdare Başkanı Farid Niyazov ile eski milletvekili Ravşanbek Cernbekov, 7 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi. Ayrıca, eski milletvekilleri Irina Karamuşkina ve Asel Koduranova 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Atambayev’in koruması Kanat Sagınbayev ile eski milletvekili Meerbek Miskenbayev’in de 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

DEVLET ÖDÜLLERİNE EL KONULDU

Mahkeme, gazeteci Kunduz Joldubayeva’nın şartlı tahliyesine de hükmetti. Bunun yanı sıra, Atambayev’in mülkü ile tüm devlet ödüllerinin el konulması ve yüksek miktarda para cezasına çarptırılması kararlaştırıldı. Bu gelişmeler, Kırgızistan’daki siyasi atmosfer üzerinde önemli bir etki yaratmakta.