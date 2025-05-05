Eski Eşini Kaçırmaya Çalıştı, Ateş Etti

BERBAT BİR CİNAYET OLAYI

İstanbul’da gün aydınlanırken korkunç bir cinayet gerçekleşti. Olay, Şişli ilçesi Kazım Orbay Caddesi’nde sabah saat 06.30’da meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Bahar Aksu isimli kadın işe gitmek üzere yola çıktığı sırada eski eşi Rüstem Elibol ve onun üç arkadaşı tarafından araçla kaçırılmak istendi.

ATEŞ AÇILDI VE KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Bahar Aksu’nun çığlık atması ve direnişi üzerine Rüstem Elibol silahını çekerek Aksu’ya 5-6 el ateş etti. O sırada orada bulunanlar, kadının olay yerinde yaşamını yitirdiğine tanıklık etti. Cinayetten sonra şüpheliler geldikleri araçla hızla olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar, durumu hemen polise bildirerek yardım istedi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Olay yeri inceleme ekipleri, cinayetin yaşandığı alanda detaylı araştırmalar yaparken, Aksu’nun cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis, cinayet şüphelisi olarak bilinen eski eş Rüstem Elibol ve üç arkadaşını yakalayarak gözaltına aldı.