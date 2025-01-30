Eski First Lady’den Şaşırtan İddialar Üzerine Açıklama

SON GÜNLERDE YAŞANAN AŞK İDDİALARI

ABD, son günlerde oldukça dikkat çekici aşk iddialarıyla gündeme geliyor. Bu olayların merkezinde ise eski başkan Barack Obama, eşi Michelle Obama ve ünlü oyuncu Jennifer Aniston yer alıyor. Magazin dünyasını sarsan bu aşk iddialarıyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Barack ve Michelle Obama, evlilikleri hakkında yayılan dedikodular arasında ortak bir mesaj paylaşma kararı aldı.

HADİYA PENDLETON’A İTHAFEN PAYLAŞILAN MESAJ

61 yaşındaki eski First Lady, Barack Obama Vakfı’nın Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda, “…Barack ve ben” ifadeleriyle Hadiya Pendleton anısına düzenlenecek bir törene katılacaklarını belirtti. Hadiya, 2013 yılında Barack Obama’nın göreve başlangıç töreninde sahne almasının hemen ardından, trajik bir şekilde hayatını kaybetmişti. Çift, Hadiya’nın anısına Obama Başkanlık Merkezi’nde bir hatıra bahçesi açacaklarını da duyurdu.

DEDİKODULARIN NEDENİ

Michelle Obama’nın son aylarda önemli etkinliklerde yer almaması, çiftin evliliği ile ilgili spekülasyonları artırmıştı. Eski First Lady, eski başkan Jimmy Carter’ın cenaze töreninde ve yeni başkan Donald Trump’ın yemin töreninde eşi Barack Obama’ya eşlik etmemişti. Obama çifti, evliliklerinin 32. yıl dönümünü kutlarken, bu tür iddiaları gündeme getiren fotoğraflar paylaşmıştı.