Eski Manavgat Belediye Başkanı Gözaltında

MANAVGAT CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca gerçekleştirilen bir soruşturma çerçevesinde, eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındı. Aynı soruşturma sürecinde, Şükrü Sözen’in kardeşi Fatih Sözen’in de Manavgat ilçesinde gözaltına alındığı bilgisi geldi.
GÖZALTINA ALMA PROSEDÜRÜ VE PARTİ ÜYELİĞİ
Şükrü Sözen’in, İstanbul’dan Manavgat’a getirileceği ifade ediliyor. Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 16 Temmuz’da Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında parti üyeliğinin askıya alınmasının ardından CHP’den istifa etmişti.