Eski Merkez Bankası Başkanı Vefat Etti

RUŞDÜ SARACOĞLU’NUN VEFATI

Türkiye’nin ekonomi yönetiminde dikkate değer bir yere sahip olan eski Merkez Bankası Başkanı Rüşdü Saracoğlu, 77 yaşında kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Saracoğlu, eski başbakanlardan Mehmet Şükrü Saracoğlu’nun torunu olarak biliniyor. Ekonomi alanında oldukça geniş bir deneyim sahibi olan Saracoğlu, 1987-1993 yılları arasında Merkez Bankası Başkanlığı yaparak Türkiye’nin finansal yapısına yön vermiştir.

RUŞDÜ SARACOĞLU’NU YETİŞTİREN ORTAM

1948 yılında Ankara’da doğan Rüşdü Saracoğlu, eğitim hayatına Ankara Atatürk Lisesi ile başlayarak ODTÜ Ekonomi ve İstatistik Bölümü’nde devam etti. Akademik kariyerine ise ABD’de, Minnesota Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde doktora yaparak sürdüren Saracoğlu, buradan sonra Minnesota ve Boston College’de öğretim görevlisi olarak görev aldı. Ayrıca, uluslararası alanda deneyim kazanma fırsatı bulmuş ve IMF’de ekonomist olarak çalışmıştır.

Türkiye’de Merkez Bankası Başkanlığı’nın yanı sıra, Devlet Bakanlığı ve 20. Dönem İzmir Milletvekilliği gibi önemli pozisyonlarda görev üstlendi. Finans sektöründe de faal olan Saracoğlu, Koç Holding Bankacılık ve Sigorta Grubu Başkanlığı yaptıktan sonra Allianz Sigorta ve Allianz Hayat ve Emeklilik şirketlerinin yönetiminde etkin rol aldı. 2013 yılında iş hayatına veda etti.

ÖZEL HAYATI

Rüşdü Saracoğlu, özel yaşamında Nurdan Saracoğlu ile evliydi ve Aslı Saracoğlu’nun babasıydı. Hayatı boyunca Türkiye’nin finansal gelişimine önemli katkılarda bulunmuş bir isim olarak hatırlanacaktır.