Eski Merkez Bankası Başkanı Vefat Etti

ÖNEMLİ BİR KAYIP

Türkiye’nin ekonomi yönetiminde kritik roller üstlenmiş eski Merkez Bankası Başkanı Rüşdü Saracoğlu, 77 yaşında yaşamını yitirdi. Kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Saracoğlu, aynı zamanda eski başbakanlardan Mehmet Şükrü Saracoğlu’nun torunuydu. Ekonomi alanında geniş bir deneyime sahip olan Saracoğlu, 1987-1993 yılları arasında Merkez Bankası Başkanlığı yaparak Türkiye’nin finansal yapısına önemli katkılarda bulundu.

EĞİTİM VE KARIYERDEKİ BAŞARILAR

1948 yılında Ankara’da doğan Saracoğlu, eğitim hayatını Ankara Atatürk Lisesi ve ODTÜ Ekonomi ve İstatistik Bölümü’nde tamamladı. Akademik kariyerine Amerika Birleşik Devletleri’nde devam eden Saracoğlu, Minnesota Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden doktora aldı ve burada ile Boston College’de öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Uluslararası alanda da deneyim kazanarak IMF’de ekonomist olarak çalıştı. Türkiye’de Merkez Bankası Başkanlığı, Devlet Bakanlığı ve 20. Dönem İzmir Milletvekilliği gibi kritik görevlerde bulunduktan sonra finans sektöründe de aktif rol aldı.

Koç Holding Bankacılık ve Sigorta Grubu Başkanlığı yaptıktan sonra Allianz Sigorta ve Allianz Hayat ve Emeklilik şirketlerinin yönetiminde yer alan Saracoğlu, 2013 yılında iş hayatına veda etti. Özel hayatında ise Nurdan Saracoğlu ile evli olan Rüşdü Saracoğlu, Aslı Saracoğlu’nun babasıydı.