Eski Milletvekili Erbay, Tazminat Ödeyecek

MECLİS KÜRSÜNDE CEP TELEFONUNU KIRAN ERBAY’A CEZA

Meclis kürsüsünde çekiçle cep telefonunu kıran eski CHP’li milletvekili Burak Erbay’a 10 bin 800 lira maddi tazminat ödenmesine karar verildi. 12 Ekim 2022 tarihinde TBMM Genel Kurulu’ndaki oturum sırasında, dönemin CHP Muğla Milletvekili Erbay, konuşma yaparken kullandığı cep telefonunu kürsüye koyarak çekiçle kırdı. TBMM Başkanlığı, meydana gelen tahribatın kamusal zarara yol açtığı iddiasıyla Erbay hakkında Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde maddi tazminat davası açtı.

İLK DAVADA İKİNCİ MAHKEME KABUL ETMEDİ

Erbay’ın avukatı, müvekkilinin kürsüye koyduğu yumuşak sünger üzerinde cep telefonunu kırarak gerekli önlemleri aldığını ve bu yüzden mahkemeye sunduğu dilekçede davanın reddedilmesini talep etti. Ancak, yapılan yargılama sonucunda Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesi, TBMM Başkanlığı’nın açtığı davayı reddetti.

İSTİNAF BAŞVURUSUŞU KABUL EDİLDİ

Daha sonra TBMM Başkanlığı, bu karara itiraz ederek istinaf kanun yoluna başvurdu ve davayı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı. Mahkeme, dosyayı inceleyerek 25. Hukuk Dairesi, ilk derece mahkemesinin kararını bozdu. Yapılan incelemelerde, Erbay’ın kürsüye şiddet uyguladığı, zarar verdiği ve bunun kamera görüntüleri ile o gün düzenlenen tutanaklarla kanıtlandığı ifade edildi. Kararda, Erbay’ın eylemi ile ortaya çıkan zarar arasında bir nedensellik bağı olduğu vurgulandı ve ilk mahkemenin, maddi tazminat talebine olumsuz yanıt vermesinin hatalı olduğu belirtildi.