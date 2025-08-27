Gündem

Eski MKE Başkanı Gözaltına Alındı!

eski-mke-baskani-gozaltina-alindi

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Selahattin Yılmaz’ın liderliğini yaptığı öne sürülen silahlı suç örgütüne dair önemli gelişmeler yaşandı. Gözaltına alındıktan sonra İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen İsmet Sayhan’ın adli işlemleri tamamlandı. Savcılıkta ifadesi alınan Sayhan, “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma” suçlamalarıyla hakimliğe yönlendirildi.

SEDİYE İŞLEMİ YAPILDI VE TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliğinde gerçekleştirilen ifade alma sürecinin ardından, Sayhan’ın tutuklanmasına karar verildi. Bu kapsamda, İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyonlar sayesinde, Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun’da 17 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından, aralarında Selahattin Yılmaz’ın da bulunduğu 10 şüpheli mahkeme tarafından tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, soruşturma derinleşiyor ve kapsamlı araştırmalar sürüyor. Bu operasyonlar, organize suç örgütlerine karşı yürütülen mücadele çerçevesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Aydınlatılan bu dosya, başka isimlerin de soruşturmaya dahil olabilme potansiyelini barındırıyor.

