Eski MKE Başkanı İsmet Sayhan Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Selahattin Yılmaz’ın liderliğini yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmayı sürdürüyor. Bu süreçte, eski MKE yönetim kurulu başkanı İsmet Sayhan’ın söz konusu suç örgütüyle bağlantılı olduğuna dair tespit yapıldı. Sayhan, gözaltı kararı çıkmasının ardından emniyet güçleri tarafından dün Ankara’da gözaltına alındı. Şüphelinin, yarın İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmesi planlanıyor.

selahattin yilmaz tutuklanmıştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması çerçevesinde tutuklu bulunan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in, cezaevinden avukatı aracılığıyla Selahattin Yılmaz’a “Aziz İhsan Aktaş’ı susturun” şeklinde bir talimat verdiği iddia edilmişti. Suikast planı ile ilgili olarak Fatih Keleş, Selahattin Yılmaz ve Aziz İhsan Aktaş isimlerini basından öğrendiğini belirterek, suikast iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti. İstanbul merkezli gerçekleştirilen, Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun’da da düzenlenen operasyonlar neticesinde Selahattin Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Yılmaz’ın da dahil olduğu 10 şüpheli, hakimlik kararıyla tutuklandı, 6 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.