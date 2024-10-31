Eski Sevgilinin Erkek Arkadaşına Saldırı

DÜN AKŞAM MEYDANA GELEN SILAHLI SALDIRI

Olay, Fatih Aksaray’da dün saat 18.00 civarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Adem İ. ile A.K. adındaki kadın bir süre boyunca gönül ilişkisi yasadı. Ancak ilişki zamanla sona erdi. Sonrasında A.K., Emrah O. ile yeni bir ilişkiye başladı. Eski sevgili Adem İ., sokakta karşılaştığı Emrah O.’ya belinden çıkardığı tabancayla defalarca ateş etti. Vücudunun farklı bölgelerinden yaralanan Emrah O., kanlar içinde yere yığıldı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI VE SÜREÇ BAŞLADI

Adem İ., kaçmaya çalışırken olay yerinde bulunan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ait Güven Timleri tarafından yakalandı. Olayın ardından sağlık ekipleri Emrah O.’yu ambulansla hastaneye kaldırdı. Adem İ. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Adem İ.’nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

GÖRGÜ TANIKLARNINDAKİ ENDİŞE

Olayı gören esnaflardan biri olan Muhammet Emin Tekin, “İlk başta bir tartışma sesi duyduk, ardından da 3 el silah sesi geldi. Korkumuzdan dışarı çıkamadık. Sadece silah sesini işittik. Polisler, suçluyu hemen yakaladı. Olayın detaylarını tam olarak göremedik” şeklinde ifade etti.