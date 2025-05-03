Eski Vali H.B. Ve Emekli A.A. Yakalandı

ŞÜPHELİLERİ YAKALAMA OPERASYONU

Mersin’in Gülnar ilçesinde, kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla aralarında eski vali H.B. ile emekli jandarma albayı A.A’nın bulunduğu toplam 6 kişi yakalandı. Eski vali H.B. kimlik tespitinin ardından, diğer şüpheliler ise ifadelerinin alınmasının akabinde serbest bırakıldı.

KAÇAK KAZIYA İHBAR ÜZERİNE MÜDAHALE

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülnar’ın Beydilli Mahallesi Kalecik mevkiinde gerçekleştirilmekte olan kaçak kazı ile ilgili alınan ihbar üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, park halinde bulunan 07 HKH 55 ve 06 FK 4555 plakalı otomobillere binmekte olan eski vali H.B., emekli jandarma albayı A.A. ile birlikte M.T., A.Ü., H.A. ve E.Y. isimli şüphelileri yakaladı.

KAZI MALZEMELERİNE EL KONULDU

Eski vali H.B. hakkında bir soruşturma izni verilmesi amacıyla kimlik tespitinin ardından serbest bırakıldı. Emekli jandarma albayı A.A. ile diğer şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest kalırken, olay yerinde ele geçirilen kazı malzemelerine de el konuldu.