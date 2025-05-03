Eski Vali Ve Emekli Albay Yakalandı

KAÇAK KAZI İDDİASIYLA YAKALANANLAR

Mersin’in Gülnar ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla aralarında eski vali H.B. ve emekli jandarma albayı A.A.’nın bulunduğu toplam 6 kişi ele geçirildi. Eski vali, kimlik tespitinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüpheliler de ifadeleri alındıktan sonra özgürlüklerine kavuştu.

OLAYA MÜDAHALE VE YAKALANANLAR

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülnar’ın Beydilli Mahallesi Kalecik mevkiinde kaçak kazı yapıldığı yönünde alınan bir ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan baskında, park halinde bulunan 07 HKH 55 ve 06 FK 4555 plakalı otomobillere binmek isteyen eski vali H.B., emekli jandarma albayı A.A., M.T., A.Ü., H.A. ve E.Y. yakalandı. Eski vali H.B. hakkında soruşturma izni verilmesi için kimlik tespiti gerçekleştirildikten sonra serbest bırakıldı. Emekli jandarma albayı A.A. ile diğer şüpheliler ise ifadelerinin ardından salıverildi.

KAZI MALZEMELERİNE EL KONULDU

Olay yerinde ele geçirilen kazı malzemelerine de jandarma tarafından el konuldu. Kaçak kazı faaliyetlerinin önlenmesi gereken bir konu olduğu vurgulanıyor.