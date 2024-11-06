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Spor

Eski Yıldızdan Beşiktaş’a Övgü Dolu Sözler

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BEŞİKTAŞ’IN MAÇI için HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş, 4. hafta karşılaşmasında bugün evinde Malmö ile karşılaşacak. 3. haftada Fransa’nın güçlü ekibi Olympique Lyon’u deplasmanda yenerek ilk galibiyetini alan siyah-beyazlılar, bu başarılı serisini sürdürme amacı taşıyor. İtalyan yıldız Ciro Immobile’nin sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği bu maçta Beşiktaş, hücum hattında daha dinamik ve formda oyuncularıyla zafer için sahada olacak.

ANDERS ANDERSSON’DAN BEKLENTİLER

İsveç futbolunun eski oyuncularından Anders Andersson, bu zorlu mücadele öncesinde iki takımın şansları hakkında düşüncelerini paylaştı. Andersson, “Malmö’deki takım ruhu mükemmel durumda” sözleriyle, Malmö’nün performansı hakkında olumlu bir görüş belirtti. Bu karşılaşma öncesi her iki takımın stratejik yaklaşımları merakla bekleniyor.

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