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Spor

Eski Yıldızın Süper Lig Hakkındaki Yorumları

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DANIEL LARSSON’UN TÜRKİYE KARIYERİNDEN GÜZEL ANILAR

2015 yılında Granada’dan Gaziantepspor’a transfer olarak Türkiye’de futbola adım atan Daniel Larsson, burada 52 maça çıkarak 5 gol ve 4 asistle takımına katkı sağladı. 2017 yılında ise kariyerinde önemli bir dönüm noktası olan Akhisar Belediyespor’a geçti. Bu dönem, Larsson için Türkiye Kupası ve Süper Kupa gibi başarılarla dolu heyecan verici anlar sundu.

SÜPER LİG’DE UNUTULMAZ ANLAR

İsveçli eski oyuncu, Süper Lig’deki futbol atmosferi ve unutamadığı Fenerbahçe maçı hakkında izlenimlerini paylaştı. Ayrıca, özellikle karşılaştığı etkileyici taraftar atmosferini, teknik direktör Okan Buruk ile olan deneyimlerini ve Süper Lig’deki şampiyonluk yarışının getirdiği rekabeti de değerlendirdi. Larsson, tüm bunların Süper Lig tecrübesini ona nasıl zenginleştirdiğini vurguladı.

MALMÖ’YE ÖZEL GÜNDEM

Ayrıca, eski takımı Malmö’nün yarın Beşiktaş ile oynayacağı kritik mücadeleye de dikkat çekti ve bu maça ilişkin görüşlerini iletti. Larsson, “Süper Lig, çok heyecan verici ve eğlenceli bir ligdi” diyerek Türk futboluna olan hayranlığını dile getirdi.

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