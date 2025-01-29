More
Gündem

Eskişehir’de Biber Gazı Kullanımı Yasaklandı

eskisehir-de-biber-gazi-kullanimi-yasaklandi

GÜVENLİK GEREKÇESİYLE BİBER GAZI YASAKLANDI

Eskişehir’de biber gazı spreyi, güvenlik sebepleri nedeniyle yasaklandı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, bu karara göre biber gazının yalnızca Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Teşkilatı ve eğitim sertifikasına sahip Özel Güvenlik Teşkilatı’nda yer alan uzmanlar tarafından kullanılabileceğini duyurdu.

ESKİŞEHİR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

Karar, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nün resmi sosyal medya hesabında yayımlandı. Açıklamada, “2025/24 Sayılı Eskişehir Valiliği oluru ile gaz spreylerinin (biber gazı) sağlık sorunu olan kişilerde olumsuz etki bırakabileceği ve eğitimsiz kişilerin kullanımına sunulmasının genel güvenlik ve asayiş yönünden sakınca doğurabileceği nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Teşkilatı ve Özel Güvenlik Teşkilatı (eğitim almış, sertifikası bulunan) dışındaki tüm kişi ve kuruluşların biber gazı bulundurması, taşıması ve kullanması yasaklanmıştır.” ifadeleri yer aldı.

KABAHATLER KANUNU GEREĞİNCE İŞLEM YAPILACAK

Yasaklara uymayanlar hakkında, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32’nci maddesi çerçevesinde gerekli cezai işlemlerin uygulanacağı belirtildi. Bu durum, güvenliğin sağlanması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Dilan Polat’tan Adli Kontrol Kararı Açıklaması

Dilan Polat, kardeşi Sıla Doğu ile bir mekanda çekilen video nedeniyle gözaltına alındı ve adli kontrol tedbirleri kaldırılarak serbest bırakıldı.
Gündem

Trump Yönetimi Yardımları Durdurma Kararını İptal Etti

ABD hükümeti, Trump döneminde askıya alınan federal hibe, kredi ve mali destek programlarını yeniden başlatma kararı aldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.