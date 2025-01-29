Eskişehir’de Biber Gazı Kullanımı Yasaklandı

GÜVENLİK GEREKÇESİYLE BİBER GAZI YASAKLANDI

Eskişehir’de biber gazı spreyi, güvenlik sebepleri nedeniyle yasaklandı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, bu karara göre biber gazının yalnızca Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Teşkilatı ve eğitim sertifikasına sahip Özel Güvenlik Teşkilatı’nda yer alan uzmanlar tarafından kullanılabileceğini duyurdu.

ESKİŞEHİR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

Karar, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nün resmi sosyal medya hesabında yayımlandı. Açıklamada, “2025/24 Sayılı Eskişehir Valiliği oluru ile gaz spreylerinin (biber gazı) sağlık sorunu olan kişilerde olumsuz etki bırakabileceği ve eğitimsiz kişilerin kullanımına sunulmasının genel güvenlik ve asayiş yönünden sakınca doğurabileceği nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Teşkilatı ve Özel Güvenlik Teşkilatı (eğitim almış, sertifikası bulunan) dışındaki tüm kişi ve kuruluşların biber gazı bulundurması, taşıması ve kullanması yasaklanmıştır.” ifadeleri yer aldı.

KABAHATLER KANUNU GEREĞİNCE İŞLEM YAPILACAK

Yasaklara uymayanlar hakkında, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32’nci maddesi çerçevesinde gerekli cezai işlemlerin uygulanacağı belirtildi. Bu durum, güvenliğin sağlanması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.