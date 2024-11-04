Eskişehir’de Erkek Cesedi Bulunduğu İhbarı

İNŞAATTA HAYATINI KAYBEDEN KİŞİ BULUNDU

Eskişehir’in Tepebaşı İlçesi Ertuğrulgazi Mahallesi’nde yarım kalan bir inşaatta yaşanan trajik bir olayda, Ekrem Turan ve arkadaşı, bodrum katta hareketsiz bir adam gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. 112 Acil Servis ekipleri, yapılan incelemelerin ardından 79 yaşındaki Ural Alpçetin’in hayatını kaybettiğini belirledi.

CENAZE MORGUNA KALDIRILDI

Polis tarafından gerçekleştirilen soruşturmanın ardından Alpçetin’in cenazesi, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi morguna götürüldü. İnşaata gelen ve Ural Alpçetin’i cansız olarak bulan Ekrem Turan, durumu şu şekilde anlattı: “İnşaatın sahibi burayı başka birine verecekmiş. Kendisi arkadaşım, aradı ve ‘İnşaatı bir kontrol et. Maliyet ne çıkar, bizi kurtarır mı?’ dedi. İnşaatı kontrol ederken vatandaşla karşılaştık. 155’i aradım, onlar da hemen irtibat sağladılar ama şahsı tanımıyorum.”

İNŞAATTA İKAMET EDİYORMUŞ

Hayatını kaybeden Ural Alpçetin’in, eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle evinden ayrıldığı ve yaklaşık 2 aydır inşaatta yaşadığı bilgisi ortaya çıktı. Bu süreçte Alpçetin’in ne şekilde yaşamını sürdürdüğü ise merak konusu.