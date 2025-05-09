Eskişehir’de FETÖ Operasyonu Gerçekleştirildi

OPERASYONUN KAPSAMI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından FETÖ’nün güncel yapılanması ile terörizmin finansmanına yönelik bir operasyon düzenlendi. Yapılan araştırmalar sonucu, Maydonoz Döner zincirinin franchise (isim hakkı) usulüyle faaliyet gösterdiği belirlendi. Bu zincir bünyesinde FETÖ sebebiyle işlem gören ve örgütle bağlantısı devam eden şüphelilere bedel karşılığında gayri resmi ortaklık sağlandığı, şirketin örgüt referansı göstermeden ortaklık girişine izin vermediği tespit edildi. Bu sistem, “Referans Temelli Büyüme” (RTB) olarak adlandırılıyor ve resmi belge olmaksızın, ortaklık tamamen örgütsel temellere dayanıyor.

YURT DIŞINDAN PARA TRANSFERİ

KOM ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda, Maydonoz Döner şubelerinin, örgüte bağlı şüphelilere istihdam sağlamak ve para temin etmek amacıyla kullanıldığı, bu şubelerden himmet alındığı belirlendi. Gayri resmi ortakların, hisse satışlarından elde edilen paraların takibe takılmaması için örgütle iltisaklı esnaf üzerinden emanet usulüyle yapıldığı ve şirkete yurt dışında yeni bayilik vererek genişlediği, bu sayede yurt dışından para transferinin kolaylaştırıldığı tespit edildi.

MALİ İNCELEME BULGULARI

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) yaptığı incelemeler sonucunda, şirketin yurt içinde ve yurt dışında işlemleri bulunmayan şüpheliler üzerinden finanse edildiği, bu paraların “ürün satın alımı” olarak faturalandırıldığı ve örgüt mensuplarına aktarıldığı belirlendi. Ayrıca, aranma kaydı olan ve örgütle bağlantısı devam eden şüphelilerin bayilerde örgütsel toplantılar yaptığı, bu çalışmalarda iltisaklı kişilerle örgüte bağlılığı artırmak amacıyla “kazanılan paraların iltisaklı şahıslara dağıtılması” talimatlarının verildiği ve şirketin, örgüte destek sağlamak gayesiyle kurulduğu anlaşıldı.

23 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Eskişehir merkezli olarak Şırnak, Balıkesir ve Bursa illerinde tespit edilen şüphelilere eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirilmesiyle, 23 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, bir adet F serili 1 ABD Doları, FETÖ elebaşına ait kitaplar, dijital materyaller ile dokümanlar ve terörün finansmanı kapsamında ele geçirilen 80 bin TL’ye el konuldu. Operasyon neticesinde yakalanan 23 kişiden 9’u emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Bir kadın ve 14 kişi ise sağlık kontrollerinin sonrasında mahkemeye çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.