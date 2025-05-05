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Eskişehir’de Otomobil Değişim Operasyonu

eskisehir-de-otomobil-degisim-operasyonu

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HAREKETE GEÇİYOR

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından getirilen otomobillerin kentte değiştirildiği yönünde gelen bilgiler üzerine çalışmalar başlatıyor. ‘Change’ olarak adlandırılan yöntem kullanılarak, ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını değiştiren iki şüpheli tespit ediliyor.

OPERASYON DÜZENLENİYOR

Bir süre takip edilen şüphelilere yönelik, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile bir operasyon gerçekleştiriliyor. İki şüpheli evlerine düzenlenen baskın sonrasında gözaltına alınıyor. Operasyonda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen dokuz otomobile de el konuluyor. Soruşturma devam ediyor.

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